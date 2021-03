In de Kamer was Alexander De Croo nog diplomatisch, maar intern heeft de premier laten verstaan dat het niet langer kan dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het regeringsbeleid afvalt. Ook binnen de liberale familie leidt de houding van Bouchez tot spanningen.

Eerder nog dan het coronavirus was MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) de gebeten hond tijdens het vragenuurtje in de federale Kamer. In hun vragen aan premier Alexander De Croo (Open VLD) staken ...