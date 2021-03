Rush op vakantieparken na aankondiging van sluiting scholen

Het aantal boekingen bij vakantieparken als Center Parcs, Sunparks en Roompot is fors gestegen nadat duidelijk werd dat de scholen vanaf komende maandag zullen sluiten. Dat zegt Marthijn Tabak, woordvoerder van Center Parcs.

“Mensen willen er duidelijk even tussenuit, eens wat anders dan altijd diezelfde vier muren”, zegt Tabak. Bij de zes parken van Center Parcs en Sunparks in België, goed voor bijna 16.000 bedden, lopen de boekingen dan ook vlot binnen.

Nadat het Overlegcomité woensdag had aangekondigd de lagere en middelbare scholen vanaf maandag te sluiten, stond de telefoon roodgloeiend, zegt Tabak. “We zien een mooie bezetting, zeker aan de kust en in de Ardennen. Center Parcs Erperheide en Sunparks Kempense Meren (die pas vanaf komende maandag weer openen, nvdr.) moeten nog even wat bijbenen. Er is nog genoeg ruimte om veilig te genieten.”

Zwembaden niet open

De zwembaden mogen nog niet open, maar er is zeker genoeg te doen, zegt Tabak. “Je kan fietsen, wandelen, spelen op de buitenspeeltuinen, minigolfen met de bubbel of elektrische steps huren.” Vanwege de gesloten zwembaden zijn de prijzen van het verblijf ook verlaagd.

Hoewel de Belgen massaal naar de vakantieparken komen, zijn er bij Center Parcs en Sunparks nog niet zo veel boekingen als in de aanloop naar de paasvakantie in 2019. “Dat heeft alles te maken met de Duitsers die niet kunnen komen. We doen het nu met 100 procent Belgen en dat zijn er meer dan normaal, maar dus niet genoeg om dat volledig te compenseren.”

Ook bij Roompot, dat vakantieparken uitbaat in Bredene, in Tellin (provincie Luxemburg) en dat in de loop van juli een park opent in het Limburgse Eksel, is het erg druk. “Het is in ieder geval drukker dan in 2019”, zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. “We zien ook nog veel lastminuteboekingen. Voor de paasvakantie gaan we naar 100 procent bezetting. Onze woningen zijn ook allemaal voor vier tot zes personen, perfect voor een gezinsbubbel.”