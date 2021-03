Angst van paniekshoppers wordt werkelijkheid: er dreigt een wereldwijd tekort aan toiletpapier

De angst van de paniekshoppers – zo bleek vorig jaar al te duidelijk tijdens de eerste lockdown – wordt werkelijkheid: er dreigt een tekort aan toiletpapier. ’s Werelds grootste producent van houtpulp, de grondstof voor toiletpapier, meldt dat de wereldwijde containercrisis binnenkort leveringsproblemen kan veroorzaken. Problemen die groter worden door het schip dat het Suezkanaal blokkeert.

We zijn meer thuis, we bestellen meer online. De opeenvolgende lockdowns van 2020 hebben de wereldhandel zo’n boost gegeven dat er al maanden een tekort is aan containers en containerschepen om al die goederen te vervoeren. En dat tekort laat zich nu ook meer en meer voelen bij het Braziliaanse pulp- en papierbedrijf Suzano.

Brazilië is ’s werelds grootste leverancier van houtpulp, de basisgrondstof voor toiletpapier, en Suzano is goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde leveringen. “We weten allemaal dat de vraag naar toiletpapier sinds vorig jaar fors gestegen is”, aldus Suzano-CEO Walter Schalka. “Maar het gebrek aan containers stuurt onze verzendingen al een tijdje in de war. Als wij onze pulp niet bij de producenten krijgen, kunnen zij geen toiletpapier meer maken en kunnen de winkels niet bevoorraad worden…” Volgens Schalka is het “een sneeuwbaleffect” dat op (korte) termijn tekorten in de winkelrekken kan veroorzaken.

Het feit dat het Suezkanaal, een van de drukste maritieme handelroutes ter wereld, al een paar dagen geblokkeerd wordt door een vastgelopen containerschip, leidt alleen maar tot meer vertragingen...