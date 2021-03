WK KWALIFICATIES. EK-tegenstander Denemarken begint met zege tegen Israël

Denemarken is zijn kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar begonnen met een zakelijke zege op bezoek in Israël. De Denen, die komende zomer op het EK in de poule zitten van de Rode Duivels, wonnen in Tel-Aviv met 0-2.

FC Barcelona-aanvaller Braithwaite (13.) zette de Denen voor het kwartier op rozen. Wind (67.) zorgde halfweg de tweede periode voor de 0-2 eindstand. Nog in kwalificatiegroep F ontvangt Moldavië op de eerste speeldag de Faeröer en speelt Schotland gastheer voor Oostenrijk.

Denemarken neemt het later dit jaar in de groepsfase van het uitgestelde EK 2020 op tegen België. De troepen van bondscoach Roberto Martinez kijken de Denen in de tweede poulewedstrijd, op 17 juni in Kopenhagen, in de ogen.

In kwalificatiegroep C kende Zwitserland in Sofia weinig moeite met Bulgarije (1-3). Na goals van Embolo (7.), Seferovic (10.) en Zuber (12.) liepen de bezoekers razendsnel uit naar 0-3. De Bulgaren kwamen niet verder dan de 1-3 van Despodov (46.), meteen na de koffie.

In dezelfde poule, met vijf landen, ontvangt Italië op speeldag 1 Noord-Ierland. Litouwen maakt de groep vol.