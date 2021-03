Eén prik om vaccinatie te versnellen? Nog niks beslist: “Nog veel problemen uit de weg te ruimen”

Ons land gaat voorlopig niet overstappen op een vaccinatiestrategie waarbij ex-coronapatiënten maar één dosis krijgen toegediend. Dat zou kunnen helpen om sneller meer mensen te beschermen tegen zware vormen van Covid, maar een beslissing komt er niet. Want er zijn nog te weinig wetenschappelijke gegevens om het met een gerust hart te kunnen doen. En zelfs als die er zijn, moeten nog heel wat andere problemen uit de weg.

Mensen die het coronavirus al een keer hebben verslagen, dragen vaak nog de antilichamen met zich mee. Daardoor volstaat mogelijk één dosis van het vaccin om hun lichaam voldoende te beschermen. Als we hen ook echt maar één prikje geven, hebben we vaccins op overschot en kunnen we anderen sneller hun eerste prik toedienen: dat is de redenering. Van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn in principe twéé dosissen nodig.

Belgisch onderzoek

De Hoge Gezondheidsraad boog zich donderdag nogmaals over de vraag of het een goed idee zou zijn. Alvast vaccinologen Geert en Isabel Leroux-Roels (UGent) toonden zich daar grote voorstander van. “Het is beter om de persoon die al besmet raakte met het klassieke coronavirus één dosis te geven gebaseerd op die sequentie en die dan later nog eens in te enten met een vaccin gebaseerd op de dan meest circulerende variant”, zei Geert Leroux-Roels daarover in Het Nieuwsblad.

Er komen alsmaar meer studies die erop wijzen dat die strategie voldoende bescherming biedt. Ook Sciensano voerde in de Belgische woon-zorgcentra onderzoek naar het effect van één prik bij bewoners die al Covid-19 doormaakten. Maar omdat de conclusies van dat onderzoek nog niet klaar zijn voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, blijft het advies van de Hoge Gezondheidsraad voorlopig uit.

Praktische bezwaren

Pas wanneer alle twijfels over de werking en veiligheid uit de weg geruimd zijn, gaat vanuit de wetenschappers bij de Hoge Gezondheidsraad het licht op groen. Dat zal waarschijnlijk in de eerste week van de paasvakantie kunnen gebeuren.

Maar ook dan zijn niet alle hindernissen van de baan. Want het Europees Geneesmiddelenagentschap keurde de vaccins goed voor gebruik in twee dosissen – daarvan afwijken heeft ook praktische gevolgen. Zo is het niet zeker of je na één dosis wel recht hebt op een status als gevaccineerde in het vaccinatiepaspoort. Dan komt de politiek weer aan zet.

Vraag is wel hoeveel tijd we er écht mee kunnen winnen, want de komende maanden zijn sowieso vooral eerste dosissen gepland. Volgende week zijn er in Vlaanderen 190.000 prikken gepland, waarvan 150.000 eerste dosissen. Tussen de eerste en de tweede dosis van AstraZeneca zitten drie maanden, waardoor we tijdens deze paaspauze geen versnelling zouden voelen.