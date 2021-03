Hoe Wallonië Vlaanderen inhaalde met vaccineren, juist omdat wij zo goed van start gingen

Wallonië is Vlaanderen voorbijgesneld in vaccinatiegraad. Volgens de jongste cijfers heeft 12,5 procent van de Waalse bevolking boven de 18 zijn eerste prik gekregen. In Vlaanderen is dat 12,1 procent. Een vervelende situatie voor de Vlaamse regering, die er tot voor kort prat op kon gaan dat Vlaanderen de beste leerling van de klas was.