De kinderen van Syrië: “Buiten spelen is hier nog altijd dodelijk”

Al tien jaar woedt een oorlog in Syrië. Al tien jaar eist het conflict een onmetelijk hoge tol. Niet in het minst voor de kinderen die er opgroeien. Veel Syrische jongens en meisjes hebben nooit iets anders gekend dan geweld, angst en verlies. Ze zijn op de vlucht of ze leven in verwoest gebied. Een verloren generatie, klinkt het. “Hun dromen zijn verwoest, maar vergis je niet: ze hebben hoop.”