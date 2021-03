Wat zegt je buikgevoel? Waarom je je intuïtie beter niet zomaar opzijschuift

Ik weet niet waarom, maar dit artikel moet ik gelezen hebben. Soms overvalt je een onverklaarbaar inzicht dat je iets wel of juist niet moet doen. Een buikgevoel. Intuïtie. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe werkt het precies? En waarom kun je wel examenvragen voorspellen, maar niet de winnende lottocijfers? Jos Pauwels, doctor in de agogische wetenschappen, legt uit.