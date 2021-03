Gemeenschapsonderwijs (GO!) sluit kleuterscholen volgende week, ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt lessen te schorsen

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft beslist om al zijn kleuterscholen volgende week te sluiten, zo werd donderdagavond gemeld via een persbericht. Er wordt wel, eventueel in samenwerking met partners zoals de lokale besturen, noodopvang georganiseerd. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt de kleuterscholen om de lessen te schorsen

De beslissing is genomen “omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel”, klinkt het bij GO!. Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie, luidt het. “Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden.”

Kort nadat het Gemeenschapsonderwijs (GO!) via een persbericht liet weten dat de kleuterscholen volgende week sluiten, stuurde ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen een mededeling de wereld in. “De onverwachte boodschap van minister-president Jan Jambon (N-VA) dat kleuterscholen op eigen initiatief kunnen beslissen om volgende week te sluiten, roept opnieuw vele vragen op”, zo luidt het. “We worden geconfronteerd met een lawine van vragen, twijfels en frustraties. Scholen maken eigen keuzes, maar verwachten wel duidelijk advies”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Na overleg met onze schooldirecteurs adviseren we onze basisscholen om ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, maar tegelijk zo goed mogelijk opvang te organiseren uit solidariteit met de rest van de samenleving. Die beslissing nemen we met de grootste zorg voor onze leerlingen, onze personeelsleden en ook de ouders die met moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd.”

Ondertussen gaven heel wat secundaire scholen al aan dat ze bereid zijn volgende week digitale ondersteunende activiteiten te organiseren. Dat zijn geen lessen, leerlingen kunnen er dus vrijwillig van gebruikmaken, luidt het nog.

OVSG doet oproep om “voor zover mogelijk” kleuterscholen toch open te houden

Het OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, heeft gereageerd op de mededelingen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen van donderdagavond. Het GO! kondigde aan vanaf volgende week de kleuterscholen te sluiten, het Katholiek Onderwijs riep de kleuterscholen dan weer op om de lessen te schorsen. “De beslissingen van de laatste dagen in het onderwijs brachten veel stress en emoties teweeg en dat is begrijpelijk”, aldus het OVSG. “We hebben begrip voor gemeentescholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten. Maar als OVSG doen we een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters én de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen.”

“Het gaat niet alleen over al dan niet de school open houden, maar ook over schouder aan schouder onze verantwoordelijkheid opnemen om de ziekte terug te dringen die veel leed berokkent. We vragen aan onze schoolbesturen, directies, personeel, ouders en kinderen om samen tot redelijke oplossingen te komen. Als stedelijk en gemeentelijk onderwijs willen we onze brede maatschappelijke rol opnemen. Daarom vragen we om open te staan voor die kinderen en ouders die ondanks al hun inspanningen geen opvang kunnen organiseren zowel in het kleuter- als het lager onderwijs. Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal deze week snel voorbij zijn en kan iedereen in paasvakantie gaan in de hoop dat we na de vakantie de schoolpoorten voor iedereen kunnen openzetten.”