Een sneer naar Trump en plannen voor tweede termijn: president Biden geeft eerste officiële persconferentie

De Amerikaanse president Joe Biden heeft voor het eerst een officiële persconferentie in het Witte Huis gehouden. Daarop kondigde hij aan dat hij in zijn eerste 100 dagen als president tweehonderd miljoen coronavaccins wil toedienen. Maar misschien nog opvallender: hij wil in 2024 opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen.

Meer dan een uur lang kreeg Biden de ene na de andere vraag van de Amerikaanse journalisten tijdens zijn eerste officiële persconferentie. Er was niet één specifiek onderwerp vastgelegd en daarom kregen de journalisten de vrijheid om zelf onderwerpen uit te kiezen. Vooral de immigrantenkwestie domineerde de persconferentie, maar het ging ook over vaccins en de presidentsverkiezingen van 2024.

Presidentsverkiezingen

“Ja, het is mijn plan om te gaan voor een herverkiezing. Dat is mijn verwachting”, antwoordde Biden op een vraag van een reporter. Die journalist refereerde naar voormalig president Donald Trump die na zijn verkiezing snel aankondigde dat hij zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. Biden is dat dus ook van plan en voegde daar ook nog aan toe dat hij wel veel respect heeft voor “het lot”. “Ik ben nooit in staat geweest om vier en een half jaar, drie en een half jaar met zekerheid vooruit te plannen”, zei hij.



Wie zijn running mate zou zijn voor die herverkiezing? Daarvoor wijst hij opnieuw naar vicepresident Kamala Harris. “Ze doet haar job geweldig. Ze is een geweldige partner.”

Vaccinatiecampagne

Biden kondigde zelf ook aan dat hij zijn doelstelling voor de vaccinatiecampagne verdubbelt. De president wil 200 miljoen vaccins toedienen tegen zijn 100ste dag als president eind volgende maand. “Ik weet dat het ambitieus is, het dubbel van ons doel, maar er is geen enkel land in de wereld dat in de buurt komt van wat wij doen.”

In de afgelopen week zouden er in de VS 2,49 miljoen vaccins per dag toegediend worden. Als ze dat tempo blijven aanhouden, zou zijn nieuwe doelstelling moeten lukken. Volgens het CDC kregen tot nog toe 85 miljoen Amerikanen een eerste prik, 46,3 miljoen Amerikanen zijn al volledig ingeënt.

Immigratie

De president kreeg ook verschillende vragen over de immigrantenkwestie. Zo ging het bijvoorbeeld over de claims die gemaakt worden dat er heel wat migranten aan de Mexicaanse grens arriveren omdat ze de president een ‘vriendelijke man’ vinden. En de kans nu kleiner is dat hij hen het land zal uitzetten, dan dat dat het geval was bij Trump. Biden zei dat hij waarschijnlijk “geflatteerd” moet zijn over dat idee, maar hij benadrukte dat zo’n stijging in het aantal migranten jaarlijks voorkomt. “Dat is niet de reden dat ze komen. De reden dat ze komen is dat het de tijd van het jaar is dat ze de minste kans hebben om onderweg te overlijden door de hitte in de woestijn. Dat is nummer één. Nummer twee is dat ze komen door de omstandigheden in hun land.”

“Ik wil graag geloven dat het is omdat ik een vriendelijke man ben, maar dat is het niet. Het gebeurt elk jaar.” Biden benadrukte ook dat hij geen onbegeleide kinderen zal laten uithongeren aan de grens. “Dat heeft geen enkele administratie gedaan, behalve Trump. Ik ga dat niet doen”, zei hij.