Sneltest vanaf dinsdag te koop in ons land: hoe werkt het, hoeveel kost het en wat als je positief test?

Vanaf dinsdag 6 april wordt het mogelijk om zélf te testen of je besmet bent met het coronavirus. De eerste zelftesten mogen dan verkocht worden in de apotheken. Het aanbod zal de eerste dag, en misschien ook nog de dagen erop, mogelijk wel beperkt zijn. Hoe werkt de test? Hoe betrouwbaar is ze? Wat als je positief test? En mag je meer doen als je negatief test? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.