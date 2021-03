Tom Pattyn schuldig bevonden aan moord op vriendin: “Ik huiver nog elke dag bij wat ik niet meer ongedaan kan maken”

Kasterlee - Rond negen uur donderdagavond heeft de Antwerpse assisenjury Tom Pattyn uit Kasterlee schuldig verklaard aan de moord op Berenice Osorio De Viana. Hij stak haar op 9 januari 2018 na een ruzie dood met een groot mes dood na een ruzie.

Zijn advocaat had gepleit dat hij werd uitgelokt door Berenice, maar daar ging de jury dus niet in mee. Vrijdag volgen de pleidooien en het beraad over de strafmaat.

Pattyn kreeg donderdag het laatste woord voordat de jury in beraad ging. “Het enige wat ik nog kwijt wil, is dat ik een straf niet vrees, want mijn stommiteit heeft verstrekkende gevolgen gehad. Ik huiver nog elke dag bij wat ik niet meer ongedaan kan maken. Ik ben daar zelf mentaal aan kapot gegaan. Toch zeg ik tegen mezelf: probeer scherp te blijven, probeer sterk te blijven. Ook al zou ik het liefst van al in een hoekje wegkruipen.”

Hij erkende dat hij inderdaad een moeilijk persoon kan zijn, maar dat hij in een moeilijke situatie zit. “Ik zit gewrongen tussen mijn principes, mijn domme fouten en wat er de voorbije jaren allemaal gebeurd is. Ik wil herstellen wat ik beschadigd heb en ik wil mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.”