Duurste file ter wereld kan nog weken aanhouden

Al meer dan 400 boten staan in één lange file aan weerszijden van het Suezkanaal, dat nu al drie dagen lang versperd wordt door het vastgelopen vrachtschip Ever Given. De Egyptische autoriteiten zetten nu hun hoop op het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis om het schip vrij te trekken. “Maar dat kan nog weken duren”, zo vrezen de Nederlanders. De klokt tikt nochtans. Britse experts schatten dat de blokkade 337 miljoen euro aan economische schade kost, pér uur.

“Alle scheepvaartverkeer over het Suezkanaal blijft opgeschort, tot het gestrande containerschip Ever Given is vrijgemaakt.” Luitenant-generaal Osama Rabei, het hoofd van de kanaalautoriteiten in Egypte ...