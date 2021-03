Brothers in arms: waarom Youri Tielemans en Leander Dendoncker na Anderlecht nu het nieuwe hart van de Rode Duivels vormen

Zij zijn de toekomst. Youri Tielemans (23) en Leander Dendoncker (25) laten de Rode Duivels draaien nu Witsel out is. Het duo kent elkaar natuurlijk van bij Anderlecht waar ze al een goeie match vormden en de laatste titel veroverden. Toch scheelde het niets of Dendoncker was nooit doorgebroken bij RSCA. Tijd voor een dissectie op het nieuwe hart van onze nationale ploeg. “Je kunt met hen naar de oorlog.”