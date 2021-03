De oorlog deed hun geloof niet wankelen: het vergeten verhaal van de kloosterzusters tijdens WOII

Tijdens de Tweede Wereldoorlog telde ons land 50.000 kloosterzusters. Ze beheerden smokkelroutes, verstopten piloten en hielden joodse kinderen verborgen tussen katholieke weeskindjes. Anderen collaboreerden. En er waren er die hun vrome leven zo onverstoord mogelijk bleven leiden. Nu pas zijn al die verhalen voor het eerst in een boek verzameld. “Onze roeping is versterkt door wat we toen hebben meegemaakt”, zeggen drie zusters die erbij waren. “Ook al hebben we maar achteraf beseft wat er allemaal is gebeurd.”