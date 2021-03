Onze Oranje-spion is hard voor (het team van) Frank de Boer: “Na deze slappe hap mag je ook de bondscoach viseren”

In juni staat Nederland voor het eerst sinds 2014 op een groot toernooi, maar na de treurmars in Turkije is het enthousiasme ver zoek. Onze Oranje-spion Valentijn Driessen (57), chef voetbal van de Nederlandse krant De Telegraaf, is erg kritisch voor de spelers, maar ook voor Frank de Boer. “Wat wil je? Het was tenenkrullend.”