Thomas Vermaelen en Yannick Carrasco onzeker bij Rode Duivels voor wedstrijd in Tsjechië

De Rode Duivels vertrekken vanavond naar Praag. Zoals bekend zullen de spelers in Duitse loondienst – Meunier, Thorgan Hazard, Casteels en Boyata – in Tubeke achterblijven. De bedoeling van bondscoach Roberto Martinez was om Meunier op rechts door Castagne te vervangen en Thorgan Hazard op links door Carrasco. Voor Castagne is er geen probleem, voor Carrasco wel.

De speler van Atlético Madrid zat woensdag tegen Wales al niet op de invallersbank en is wegens een spierletsel erg onzeker om morgen te kunnen spelen. Hij is niet alleen. Ook Vermaelen, tegen Wales bij de rust vervangen met hinder aan de kuit, is een vraagteken. Het is nagenoeg zeker dat Denayer zijn plaats zal innemen.

Mechele, Saelemaekers, Sambi Lokonga, De Ketelaere, Verschaeren en Chadli haalden tegen Wales de bank niet en bleven in de tribune. Zij reizen in principe mee naar Tsjechië.