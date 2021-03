Duitsers pakken voor WK-kwalificatiematch uit met statement dat kan tellen

Een boycot is nog geen enkel land van plan, maar steeds meer voetbalbonden pakken wel uit met een statement. Na Noorwegen hebben ook de spelers van de Duitse nationale ploeg aandacht gevraagd voor de mensenrechten in Qatar.

In Qatar wordt volgend jaar het WK georganiseerd en waar de afgelopen jaren duizenden gast­arbeiders overleden tijdens de bouw van de WK-stadions, vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden. Met op elk shirt een andere letter vormden de elf basisspelers van de Mannschaft voor de aftrap van de interland tegen IJsland de woorden ‘human rights’.

De FIFA is doorgaans streng voor politieke boodschappen, maar Leroy Sané (uiterst links op de foto) en Manuel Neuer (rechts) en co. hoeven in principe niet te vrezen voor een sanctie, want de ­FIFA liet al weten de actie van de Noren niet te zullen bestraffen. Zij droeg deze week shirts met daarop de tekst ‘Mensenrechten, op en naast het veld’.