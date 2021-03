Rode Duivels blijven amper 30 uur in Praag voor interland: geen risico’s in zwaar getroffen Tsjechië

De Rode Duivels vertrekken vrijdagavond met een bang hartje naar Praag voor hun WK-kwalificatiematch. Niet zozeer door de vlot scorende tegenstander, wel door de pandemie die lelijk huishoudt in het land. Nergens ter wereld sterven verhoudingsgewijs meer mensen aan het coronavirus. “Hoe later we daar aankomen en hoe sneller we daar weg zijn, hoe beter.”

Een persconferentie. Een training. Het zijn vaste rituelen aan de vooravond van een interland. Maar nood breekt wet. De persconferentie en de training van vrijdag worden niet in Praag afgewerkt, maar in Tubeke. “We komen pas vrijdagavond laat in Tsjechië aan”, zegt woordvoerder Stefan Van Loock. “Veel staat dan niet meer op de planning. De verplichte coronatest. En achteraf zakken de Duivels naar hun kamer af.”

Het hotel van de nationale ploeg ligt midden in het historisch centrum, maar sightseeing zit er niet in. “In normale tijden kunnen de spelers even een luchtje scheppen. Maar nu hebben we onze eigen twee verdiepingen en daar blijven ze”, verduidelijkt Van Loock. “We willen niet dat de Duivels met andere mensen in contact komen.”

Tsjechië overschreed dinsdag de kaap van 25.000 doden op 10,7 miljoen inwoners. De helft van de overlijdens werden pas in de laatste maanden geteld. Nergens ter wereld sterven er – volgens officiële cijfers – verhoudingsgewijs meer mensen: 231 sterfgevallen per 100.000 inwoners. Dat het Centraal-Europese land gitzwart kleurt is ook de reden waarom de Duivels het zaterdagavond moeten doen zonder Koen Casteels (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) en Orel Mangala (Stuttgart). De clubs uit de Bundesliga verbieden hun spelers om naar Tsjechië af te zakken.

“Al hebben we nooit getwijfeld om deze wedstrijd te spelen”, zegt Van Loock. Na afloop van de WK-kwalificatiematch keren de Rode Duivels niet naar het hotel, maar onmiddellijk naar België terug. Alles samen zal er tussen opstijgen en terug landen op eigen bodem amper een dertigtal uur zitten. Het moet een van de kortste interlandtrips ooit zijn.

