In een Saudische olieterminal is brand uitgebroken nadat een projectiel afgevuurd werd. Dat meldt het Saudische ministerie van Energie vrijdag.

“Een projectiel dat afgevuurd werd op de terminal van Jizan heeft voor brand gezorgd in een van de tanks”, aldus het ministerie in een persbericht. Er is geen sprake van slachtoffers.

Wie verantwoordelijk is voor de aanval is niet duidelijk, maar Houthi-rebellen uit Jemen hebben al herhaaldelijk raketten afgevuurd op Saudische olie-installaties.