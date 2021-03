Amerikaanse universiteit betaalt duizenden studentes recordbedrag van 1,1 miljard na beschuldigingen seksueel misbruik door gynaecoloog

Een universiteit in Californië koopt slachtoffers van een misbruikzaak af voor in totaal meer dan 1,1 miljard dollar, het hoogste bedrag ooit in zo’n zaak. Gynaecoloog George Tyndall (74) werd in juli 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van vrouwen tijdens medische onderzoeken. Slachtoffers beschuldigden de universiteit ervan bijna dertig jaar lang weet te hebben gehad van het misbruik, maar de man te hebben laten begaan. Hij zou honderden, mogelijk zelfs duizenden slachtoffers gemaakt hebben.

Het recordbedrag raakte donderdag bekend tijdens een zitting in een rechtbank in Los Angeles. Advocaten aanvaardden een schikking voor ruim 700 vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van Tyndall, en die de universiteit aanklaagden. Ze krijgen nu samen 852 miljoen dollar uitbetaald.

De University of Southern California (USC) trok vorig jaar al 215 miljoen dollar uit om zijn duizenden oud-patiënten te compenseren, van wie sommigen in 2018 een federale rechtszaak hadden aangespannen. Daarnaast werden nog zo’n 50 zaken geschikt voor een bedrag dat niet is bekendgemaakt.

De slachtoffers verwijten de universiteit dat die hen onvoldoende beschermde en op de hoogte was van de wantoestanden, maar daar decennialang niets mee deed. USC zou zelfs actief de klachten van studenten de kop ingedrukt hebben om “haar reputatie te beschermen”.

Foto: AP

Het strafproces tegen George Tyndall (74) zelf moet nog plaatsvinden. Hij werd in 2019 gearresteerd en aangeklaagd voor 18 gevallen van verkrachting en 11 gevallen van aanranding via fraude (waarbij het slachtoffer voorgehouden is dat de aanraking nodig is door het beroep). Vorig jaar kwamen daarbovenop nog 5 gevallen van seksuele penetratie van een bewusteloze persoon en 1 geval van aanranding via fraude. De gynaecoloog pleit onschuldig.

“Ik vertrouwde hem”

Honderden vrouwen hebben George Tyndall, ook naast de formele aanklachten waarvoor hij terechtstaat, beschuldigd volgens de politie van LA. Sommige feiten zijn intussen verjaard.

Tyndall was de enige voltijdse gynaecoloog in de ziekenboeg van de universiteit tussen 1989 en 2016 en behandelde zo’n 17.000 jonge vrouwen. Hij zou daarbij zijn positie misbruikt hebben en patiënten op ongepaste wijze hebben aangeraakt, foto’s hebben genomen van hun geslachtsdelen en suggestieve opmerkingen hebben gemaakt over hun lichaam.

Audry Nafziger omschreef zichzelf donderdag op een persconferentie als een van de eerste slachtoffers van Tyndall, in 1990. Ze zei dat ze het vreemd vond “toen hij zijn camera bovenhaalde en me vroeg om mee te werken aan de foto’s die hij nam. Maar wat wist ik ervan? Het was mijn eerste bezoek aan een gynaecoloog. Ik vertrouwde hem.”

Een andere vrouw zei in een klacht dat Tyndall in 2003 zijn hand zonder handschoen in haar vagina had gestoken terwijl hij “vulgaire opmerkingen” maakte over haar geslachtsdelen.

Enkele studentes die in 2018 getuigden. Foto: AFP

Vier voormalige studentes die in 2018 een klacht indienden zeiden dat Tyndall hen verplicht had om zich uit te kleden en hen betastte voor zijn “seksueel plezier” onder het mom van medische zorgen. Sommige vrouwen beweren dat hij hen dwong zich volledig uit te kleden terwijl hij toekeek, of dat hij hun borsten betastte.

“Hij wist dat hij achter de gesloten deur van zijn consultatiekamer kon doen wat hij wilde met mij”, verklaarde Christy Leach.

“Universiteit wist van misbruik”

Advocaten konden in de recente rechtszaak naar eigen zeggen bewijzen dat USC al die jaren op de hoogte was dat de gynaecoloog patiënten misbruikte. Interne personeelsdossiers toonden hoe klachten over Tyndall slecht werden aangepakt of steeds opnieuw genegeerd. “Instituten betalen geen miljard dollar uit omdat niets gebeurde of ze niet verantwoordelijk zijn”, verklaart advocaat John Manly, die een deel van de vrouwen bijstond.

Binnen enkele jaren nadat de man in dienst kwam, wisten leidinggevenden van de ziekenboeg via patiënten en collega’s dat Tyndall foto’s nam van de geslachtsdelen van jonge patiëntes, schrijft The LA Times. Studentes klaagden bij medewerkers van de kliniek dat hij hen ongepaste vragen stelde over hun seksleven en suggestieve opmerkingen maakte over hun lichaam. Verpleegsters die de studentes vergezelden naar de gynaecoloog, klaagden dat hij er met een gordijn voor zorgde dat zij geen toezicht konden houden op wat hij deed. Zorgkundigen maakten jarenlang melding dat hij studentes ongepast aanraakte tijdens vaginale onderzoeken en minstens één collega dreigde naar de politie te gaan.

Foto: AFP

Pas toen een verpleegster in 2016 uiteindelijk naar de verkrachtingscrisiscel van de universiteit stapte, werd Tyndall geschorst en werd een intern onderzoek gestart – al zou dat aanvankelijk toespitsen op klachten over een gebrek aan hygiëne. Maar zelfs nadat het onderzoek de beschuldigingen bevestigde en een doos met foto’s van geslachtsdelen in zijn kantoor werd gevonden, kon Tyndall in 2017 nog zonder ruchtbaarheid in onderling overleg ontslag nemen, mét ontslagvergoeding.

“Prestige boven welzijn studenten”

USC maakte pas melding van Tyndalls wangedrag bij het Medical Board of California nadat het schandaal in de pers kwam, waarna zijn medische vergunning werd ingetrokken. In 2019 werd hij uiteindelijk gearresteerd. Speurders vonden bij een huiszoeking meer dan 1.000 “zelfgemaakte sekstapes” en een aantal seksueel expliciete foto’s, ook van buiten zijn werk aan de universiteit.

Een onderzoek van het departement van Onderwijs besloot dat de universiteit de beschuldigingen tijdens Tyndalls carrière verkeerde aanpakte, waardoor misbruik kon blijven plaatsvinden.

In 2018 moest de toenmalige directeur in de nasleep van het schandaal opstappen. De nieuwe directeur Carol Folt verklaarde donderdag: “Ik voel diepe spijt voor de pijn die deze gewaardeerde leden van de USC-gemeenschap hebben meegemaakt. We appreciëren de moed van al degenen die naar voren gekomen zijn en hopen dat deze broodnodige oplossing enige hulp biedt aan de vrouwen die door George Tyndall zijn misbruikt.”

Slachtoffers uitten na de rechtszaak echter hun ontgoocheling dat niemand van het bestuur van de universiteit, die volgens hen nochtans medeplichtig zijn, aangeklaagd is.

Volgens advocaat John Manly moet de universiteit nog verder schoon schip maken. “Er zijn veel mensen in het bestuur die niet thuishoren aan die universiteit. Niet allen, maar sommigen. Zij plaatsten het prestige, geldinzameling en het merk van de universiteit boven het welzijn van studenten, dertig jaar lang.”