China straft Groot-Brittannië wegens “leugens” over Oeigoeren

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag sancties aangekondigd tegen meerdere Britse organisaties en functionarissen, omdat zij “leugens en desinformatie” over de situatie in de provincie Xinjiang zouden verspreiden.

Volgens Chinese staatsmedia zijn de sancties een reactie op de bemoeienis van Groot-Brittannië met binnenlandse aangelegenheden, waardoor de relatie tussen beide landen “ernstig in gevaar” zou zijn gebracht. Eerder deze week kondigde Groot-Brittannië sancties aan tegen China wegens mensenrechtenschendingen.

In een verklaring schrijft het Chinese ministerie dat vier entiteiten en negen individuen uit China worden verbannen. Het gaat onder meer om de mensenrechtencommissie van de Britse Conservatieve Partij.

De betreffende personen en hun familieleden mogen niet meer op Chinees grondgebied komen. Ook is het Chinese staatsburgers en instellingen niet meer toegestaan zaken met ze te doen en worden al hun bezittingen in het land bevroren. “China behoudt het recht om verdere maatregelen te nemen”, stelt het ministerie tevens.

In de regio Xinjiang leven de Oeigoeren, een grotendeels islamitische groep die in China wordt vervolgd. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en deskundigen van onder andere de Verenigde Naties. Sommige Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen de acties van Peking in Xinjiang als genocide.