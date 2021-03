Explosie in Borgerhout, garagepoort beklad: “Mounir informant”

Borgerhout - In de Sterlingerstraat in het Antwerpse Borgerhout is afgelopen nacht een ontploffing geweest op straat. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht. De daders maakten wel meteen duidelijk wie ze viseerden door een garagepoort te bekladden met het opschrift “Mounir informant”.

Buurtbewoners werden rond half één opgeschrikt door een luide knal. Politie en brandweer kwamen snel ter plaatse en stelden in de Sterlingerstraat een perimeter in tussen de Verlindenstraat en het Luitenant Naeyaertplein.

Of het om een ontplofte granaat ging, is nog niet duidelijk. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, alsook het gerechtelijk labo voor sporenonderzoek. Niemand raakte gewond, maar er is wel wat materiële schade aan een geparkeerde wagen en enkele gevels in de straat.

Verder onderzoek van de federale gerechtelijke politie moet uitwijzen wat het motief achter de ontploffing is. Naar het doelwit van de aanslag moeten de speurders alvast niet lang zoeken: met graffiti werd de boodschap “Mounir informant” aangebracht op een garagepoort in de straat. Voorlopig is van de dader of daders geen spoor.

Foto: BFM

