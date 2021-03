Blijft Cristiano Ronaldo dan toch bij Juventus? “Ja, als club voldoet aan zijn twee eisen”

Blijf hij of blijft hij niet? Dat is de grote vraag in verband met Cristiano Ronaldo. Het gonst dagelijks van de geruchten over de sterspeler van Juventus dus vrijdag is dat niet anders.

Juventus is op weg naar de eerste trofeeloze campagne in een decennium. Inter staat intussen al tien punten los in de Serie A en in de Champions League werd roemloos verloren van FC Porto. Er rest nog wel de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta, maar dat is eerder een troostprijs als de Oude Dame kan winnen van de immer onvoorspelbare ploeg uit Bergamo.

En dus wordt er in Turijn al uitgekeken naar volgende zomer. Wat moet er gebeuren om de boel opnieuw recht te trekken? Een van de opties is Ronaldo verkopen, en dan vooral vanwege zijn jaarloon van 31 miljoen euro. Financieel staat de Oude Dame er niet geweldig voor. Volgens de geruchten staat er zo snel als mogelijk een meeting op het programma tussen de Juventus-top en Jorge Mendes, de manager van de Portugees. Het zou uiteindelijk Ronaldo zelf zijn die bepaalt waar hij komend seizoen aan de slag is.

En dus wordt er druk gespeculeerd in de gespecialiseerde pers. Volgens de Madrileense huiskrant Marca is Ronaldo “klaar om Turijn te verlaten”. Er wordt bovendien beweerd dat de Portugees, die dit seizoen al 30 keer scoorde in 34 optredens, bij “een telefoontje van Real” zijn keuze meteen gemaakt zou hebben. Bij AS denken ze zelfs aan een hereniging met Gareth Bale en Karim Benzema voor de beruchte ‘BBC’.

Foto: ISOPIX

Benzema

Technisch directeur Pavel Nedved ontkrachtte eerder deze week die geruchten door te stellen dat de Portugees ook volgend seizoen voor de Oude Dame zal spelen.

“Als het van mij afhangt, dan vertrekt Ronaldo niet”, aldus het Tsjechische clubicoon. “Hij heeft een contract tot de zomer van 2022, dus hij blijft. Daarna zien we wel. Ronaldo heeft ons naar de top gestuwd, zowel op voetbalgebied als daarnaast. Hij heeft al meer dan 100 doelpunten gemaakt en ons geholpen in de Champions League. Het is een eenvoudige kerel, ook al lijkt dat niet zo. Hij is het prototype van de moderne voetballer.”

Bij La Gazzetta dello Sport denken ze te weten dat Ronaldo inderdaad bij Juventus zou willen blijven, maar slechts op twee voorwaarden. De Portugees zou namelijk graag een ‘type-Benzema’ naast zich krijgen in Turijn. Aan de zijde van de intelligente Fransman scheerde Ronaldo hoge toppen met Real Madrid, met onder andere vier Champions League-eindzeges. Wie die nummer 9 dan moet zijn, dat is de grote vraag. Juve wordt gelinkt aan onder anderen Sergio Agüero, Moise Kean, Arkadiusz Milik, Memphis Depay en - hoe kan het anders? - Erling Haaland. Op dit moment speelt Alvaro Morata naast Ronaldo. De Spanjaard, gehuurd van Atlético, zit aan zestien goals en elf assists.

Voorwaarde nummer twee volgens de roze Italiaanse sportkrant is een creatieve middenvelder die Ronaldo de perfecte assists kan geven. Op dat vlak wordt de Oude Dame gelinkt aan spelers als Paul Pogba, Houssem Aouar, Rodrigo De Paul en Manuel Locatelli. Momenteel is de kritiek op het middenveld enorm groot. Spelers als Arthur, Adrien Rabiot en Aaron Ramsey stellen teleur, terwijl de talentrijke Dejan Kulusevski nog moet rijpen.