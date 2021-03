Amerikaans ex-senator opgepakt wegens bizarre vorm van kiesfraude

Met amper 36 stemmen verloor een Democratisch senator vorig jaar zijn zitje in de Senaat van de staat Florida. Pijnlijk, zeker omdat de man vermoedelijk had gewonnen, ware er niet de machinaties van een Republikein.

Bij de verkiezingen in november 2020 nam de Republikeinse Ileana Garcia (de oprichtster van ‘Latinas for Trump’) het op tegen de zittende Democratische staatssenator José Rodriguez. Die laatste verloor zijn zitje met amper 32 stemmen verschil, al viel het veel Amerikaanse media toen al op dat er ook ene Alexis Rodriguez had deelgenomen aan de stembusgang, zonder ook maar één keer in het openbaar op te treden, laat staan campagne te voeren. Toch haalde hij 6.000 stemmen, vermoedelijk vooral verstrooide kiezers die eigenlijk op José Rodriguez wilden stemmen.

Nu blijkt dat Frank Artiles, een voormalig Republikeins staatssenator die vier jaar geleden moest opstappen vanwege racistische uitlatingen, achter die naamsverwarring te zitten: hij zou Alexis Rodriguez, een oude vriend en verkoper van auto-onderdelen, ervan overtuigd hebben om zich kandidaat te stellen, met het enige doel om stemmen te stelen van de zittende senator. Hij betaalde de man er zelfs 45.000 dollar voor.

Artiles leek ermee weggekomen te zijn, maar in december liet hij in het openbaar horen dat hij achter de machinatie zat. “Ik heb dat in elkaar gestoken”, zo snoefde hij volgens lokale media. Woensdag werd dan ook een huiszoeking verricht bij Artiles, donderdag gaf hij zichzelf aan. Hij wordt beschuldigd van drie misdrijven, waaronder inbreuken op de financieringsregels van kiescampagnes. Hij riskeert vijf jaar cel. Ook Alexis Rodriguez werd opgepakt.

Een schrale troost voor José Rodriguez: volgens de openbare aanklager is er geen bewijs dat Ileana Garcia afwist van het hele plan, zij blijft dus gewoon staatssenator.