‘Biker voor God’ krijgt vier jaar cel voor seksueel misbruik

Houthalen-Helchteren - Een 37-jarige man uit Helchteren, leider van een gesloten christelijke geloofsgemeenschap, is vrijdag wegens seksueel misbruik veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende vijf jaar. Er is hem ook een ontzetting uit de rechten van vijf jaar opgelegd en een verbod gedurende tien jaar nog betrokken te zijn bij activiteiten met minderjarigen. Hij stond terecht voor feiten van aanranding en verkrachting in 2007 en 2016.

Het slachtoffer van de aanranding en verkrachting in 2007 was een zestienjarig meisje. Het andere slachtoffer van de feiten in 2016 was verantwoordelijke voor het zondagsklasje, waar de kinderen opgevangen werden als de volwassenen de zondagsdienst bijwoonden bij de gemeenschap ‘Worship and Grace Church’. De man is ook ‘world captain’ van een christelijke motorclub.

