Wat zit er op het gestrande schip in het Suezkanaal? “Mijn boeken!”, zegt cartooniste Eva Mouton

Het containerschip dat gestrand is in het midden van het Suezkanaal kan 20.000 containers vervoeren. Eén container kan 67 kubieke meter goederen bevatten. Reken dus maar uit: er zal her en der ongetwijfeld iemand een pakje met vertraging ontvangen. Vraag dat maar aan cartooniste Eva Mouton.

Volgens de Gentse cartoonist zit de herdruk van één van haar boeken in één van die containers. Al kan ze er wel om lachen. “Ik vond dat filmpje van het vastgelopen schip al enorm absurd”, vertelt ze aan VRT NWS. “Ik dacht: hoe kan zoiets? Een uur later stuurde mijn uitgever mij het filmpje door met de woorden: ‘Het is heel raar, maar het is echt waar. De herdruk van ‘Hey baby, kijk’ zit vast op dat schip!’”

“Het is zo’n beetje het excuus van: mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten”, aldus Mouton. “De klanten zullen het wel begrijpen, denk ik. Gelukkig hebben we nog wel een beetje voorraad, maar het zal toch geen weken of maanden meer mogen duren. Het zou dus kunnen dat er een tijdlang geen boeken zullen beschikbaar zijn.”.