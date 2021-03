Roberto Martinez voor afreis naar Tsjechië: “Ook wij zullen nog een statement maken over het WK 2022 in Qatar”

De Rode Duivels zullen nog met een statement komen over de mensenrechten in Qatar naar aanleiding van het WK voetbal dat in 2022 daar zal worden georganiseerd. Dat zei bondscoach Roberto Martinez vrijdag voordat de Belgische nationale ploeg het vliegtuig opstapt richting Tsjechië, waar het zaterdagavond om 20u45 de Tsjechen partij geeft in het kader van hun tweede WK-kwalificatiematch.

De vraag is nog maar hoe dat statement er precies uit zal zien. Martinez weigerde alvast al te concreet te worden. Wel zei hij dat we in Tsjechië nog niets hoeven te verwachten. “We willen een statement maken, maar moeten opletten dat het geen emotionele reactie is. Als je mijn mening vraagt, is een boycot geen goede reactie omdat je dan je rug draait naar de gebeurtenissen daar. Ik vind het beter wel te spelen maar er net de aandacht op te vestigen. Ons statement zal niet in de volgende match volgen, maar wel als we goed hebben kunnen nadenken over wat de boodschap is die we precies willen uitdragen.”

De Spaanse trainer van de Rode Duivels ging ook dieper in op de blessures van Thomas Vermaelen en Eden Hazard. Over die eerste had de Belgische voetbalbond vrijdagochtend nog gecommuniceerd dat hij omwille van de quarantainemaatregelen vervroegd terugkeerde naar Japan, maar Martinez gaf nu aan dat de centrale verdediger niet fit was om al te spelen in Tsjechië. “Hij had een trap gekregen tegen Wales en heeft tijd nodig om daarvan te herstellen”, aldus Martinez. “Jammer, want we hadden afgesproken dat hij twee keer vijfenveertig minuten zou spelen. In die ene helft die hij speelde tegen Wales deed hij het wel fantastisch.”

Martinez: “Blessures van Eden Hazard zijn geen losstaande gevallen”

De kapitein van de Rode Duivels dook dan weer op bij de nationale ploeg terwijl hij door een blessure niet opgeroepen was. Volgens Spaanse media zou zijn goede band met kinesist Lieven Maesschalck daar voor iets tussen zitten. “We werken hierin samen met Real Madrid en ik zou eigenlijk liever hebben dat zij degene zijn die hierover communiceren. Tenslotte zijn zij zijn werkgever”, probeerde Martinez de boot wat af te houden. “Dit gaat niet over wie wat doet, dit is gewoon Eden Hazard die zo snel mogelijk opnieuw op niveau wil komen.”

Foto: GMAX AGENCY

De bondscoach gaf daarna wel aan dat de opeenvolging van blessures hard is aangekomen bij Hazard. “Hij is heel kalm, al is hij dat altijd wel. Alleen wil hij doodgraag weer op het veld staan. Voor hem is het de eerste keer dat hij zo lang aan de kant staat. De blessures die hij telkens opnieuw oploopt zijn geen losstaande gevallen, alles hangt met elkaar samen. Dat hij ineens niet meer kan doen wat hij altijd doet, is een beetje een shock geweest voor hem. Maar hij houdt de moed er wel in en werkt keihard om zo snel mogelijk terug te komen.”

Tielemans: “Tsjechië is niet minder dan Wales”

Ook Youri Tielemans, die zich meer en meer opwerpt als nieuwe patron bij de Rode Duivels, sprak de pers toe. “Ik weet dat ik goed aan het presteren ben. Voor dit seizoen probeerde ik meer constant te zijn. Hoe meer dat lukt, hoe meer er over je gesproken wordt. Ik probeer daar rustig bij te blijven”, zei hij. Dat hij nu samen met maatje Leander Dendoncker centraal staat, komt hem niet slecht uit. We hebben veel wedstrijden samengespeeld. Dan bouw je automatismen op en is het makkelijker om naast iemand te spelen en te presteren. We kennen elkaars kwaliteiten door en door. Leander is ook een vriend van mij buiten het voetbal, dat helpt.”

Foto: ISOPIX

De middenvelder van Leicester liet ook nog verstaan dat hij Tsjechië als tegenstander minstens even hoog inschat als Wales. “Ik ken spelers van Tsjechië van onze match met Leicester tegen Slavia Praag in de Europa League. Het zal zeker niet makkelijker zijn dan de match tegen Wales. Tomas Soucek is een goede speler voor wie we op onze hoede moeten zijn. Ik heb wat tips om hem af te houden omdat ik hem ken van in de Premier League (Soucek speelt bij West Ham, nvdr) maar die ga ik hier niet delen.”