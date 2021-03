Terwijl Amazon gouden zaken doet tijdens coronacrisis, moeten koeriers hun gevoeg doen in plastic flessen en papieren zakken

Koeriers van Amazon urineren tijdens de werkuren in plastic flessen en doen hun grote boodschap in papieren zakken. Het bedrijf ontkent dat, maar uit een interne mail blijkt dat het al maanden op de hoogte is van die wantoestanden. En dat terwijl Amazon de voorbije maanden bijzonder goede zaken deed.

Amazon is de voorbije dagen in zwaar vaarwater terechtgekomen nadat was bekend geraakt dat de koeriers van de pakjesdienst zich moeten wenden tot plastic flessen om te urinen en papieren zakken om een grote boodschap te doen tijdens de werkuen, omdat er nu eenmaal minder toegang is tot toegankelijk sanitair. Het bedrijf was er toen snel bij om dat te ontkennen, maar een interne memo die op de redactie van The Intercept is beland toont dat het bedrijf wel degelijk al maanden op de hoogte is van die problematiek.

De interne mail toont dat het onderwerp in mei 2020 al aangekaart werd. “Vanavond heeft een personeelslid menselijke uitwerpselen gevonden in een zak van Amazon die door een bestuurder binnengebracht werd. Dit is de derde keer in de voorbije twee maanden. We begrijpen dat die koeriers noden hebben terwijl ze op de baan zijn, maar zeker tijdens Covid is het moeilijk om vaak genoeg toegang te hebben tot toiletten. Maar los daarvan mogen die koers die zakken met uitwerpselen niet indienen bij ons. Daarnaast zien we ook nog ander onhygiënisch afval opduiken: gebruikte maskers en handschoenen en flessen met urine.”

De bestuurders geven aan The Intercept toe dat ze wel verplicht zijn om dat te doen omdat ze anders niet voldoende pakjes kunnen bezorgen. Dat probleem dook ook voor de coronacrisis al op. Toen gaven koeriers geregeld aan te urineren in plastic flessen om geen tijd te verliezen.

De heisa levert Amazon een pak kritiek op. Dat bestuurders in die omstandigheden moeten werken is onmenselijk, klinkt het bij critici, zeker als je weet dat Amazon een van de bedrijven is die de voorbije maanden uitzonderlijk goed geboerd hebben tijdens de coronacrisis. Er werden meer pakjes dan ooit geleverd en ook onder meer de streamingdiensten kregen er een pak klanten bij.