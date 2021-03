Man die Brugse burgemeester aanviel met mes wordt geïnterneerd

Brugge - De raadkamer in Brugge heeft de 35-jarige Torhoutenaar die een moordpoging ondernam op de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) geïnterneerd. Bart G. stak vorige zomer met een aardappelmesje in de hals van De fauw. De verdediging had gevraagd om de man vrijuit te laten gaan.

Bart G. had op zaterdag 20 juni 2020 om 11 uur een afspraak met De fauw, die ook als advocaat werk en bewindvoerder van de man was. Volgens getuigen hing de man al de ganse ochtend rond in de buurt van het advocatenkantoor in Sint-Andries. De Torhoutenaar stak uiteindelijk zonder duidelijke aanleiding met een aardappelmesje in de hals van de Brugse burgemeester. De fauw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij 24 hechtingen kreeg. De steekpartij had volgens het parket dodelijke gevolgen kunnen hebben.

Uit het onderzoek bleek al snel dat de psychische toestand van de verdachte cruciaal zou worden. De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat G. ontoerekeningsvatbaar is. In die omstandigheden vroeg het parket om zijn internering. De raadkamer volgde dat standpunt.