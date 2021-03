Frans stokbrood kandidaat om Unesco-erfgoed te worden

Frankrijk heeft de ‘baguette’ (stokbrood) voorgesteld als kandidaat voor de Unesco-erkenning als immaterieel cultureel erfgoed. Het stokbrood haalde het van de zinken daken van Parijs en een wijnfeest in de gemeente Arbois. Dat heeft het ministerie van Cultuur vrijdag bevestigd.

Het ministerie had tot 31 maart de tijd om zijn aanvraag in te dienen. Het definitieve besluit zal worden genomen door de Unesco, die zich niet vóór het najaar van 2022 zal uitspreken.

“Als deze nationale kandidatuur bij de UNESCO slaagt, zal dat mensen bewust te maken van het feit dat een voedingspraktijk die deel uitmaakt van het dagelijkse leven, door de meerderheid wordt gedeeld en als vanzelfsprekend wordt beschouwd, ook erfgoed is”, aldus de minister van Cultuur Roselyne Bachelot in een persbericht.

In het persbericht van het ministerie wordt eraan herinnerd dat het aantal bakkerijen “voortdurend afneemt, vooral in plattelandsgebieden”. “In 1970 waren er 55.000 ambachtelijke bakkerijen (één per 790 inwoners) ten opzichte van 35.000 vandaag (één per 2.000 inwoners). Vaak verdwijnen ze door de toegenomen verkoop van industrieel vervaardigd stokbrood”, luidt het nog.

De ‘baguette’, symbool van het dagelijkse Franse leven, vereeuwigd in films en reclames, is een naam die in het begin van de twiintigste eeuw in Parijs opdook.

Elk jaar worden bijna honderd dossiers geopend over de hele wereld voor de inschrijving op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.