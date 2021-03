Ex-president verwijt Bolsonaro de “grootste genocide in de geschiedenis” van Brazilië

De Braziliaanse oud-president Lula da Silva (75) vindt dat huidig president Jair Bolsonaro zich moet verontschuldigen voor zijn beheer van de coronacrisis. In een interview dat vrijdag in het Duitse weekblad Der Spiegel is verschenen, verwijt Lula het staatshoofd zelfs “de grootste genocide in de geschiedenis” van Brazilië.

“Dinsdag zijn 3.158 mensen gestorven aan Covid-19 in Brazilië. Het is de grootste genocide in onze geschiedenis”, aldus Lula. “Onze aandacht moet niet gevestigd zijn op de verkiezingen van volgend jaar, maar op de strijd tegen het coronavirus en de vaccinatie van de bevolking. We moeten Brazilië redden van Covid-19.”

Lula werd in 2018 veroordeeld tot 12 jaar cel wegens corruptie en witwaspraktijken, maar het hooggerechtshof maakte die veroordeling eerder deze maand ongedaan. Door de veroordeling kon het voormalige staatshoofd, hoewel hij in de peilingen voorop lag, niet aan de vorige presidentsverkiezingen deelnemen, die de rechts-populistische Bolsonaro uiteindelijk won.

Maar als gevolg van de beslissing van het hooggerechtshof heeft Lula nu weer zijn politieke rechten terug en kan hij het bij de volgende verkiezingen in 2022 dus wel opnemen tegen Bolsonaro. Voorlopig liet hij het in het midden of hij zich effectief kandidaat zal stellen. De afgelopen weken uitte Lula wel al meerdere keren forse kritiek op de president, en met name op zijn beheer van de coronapandemie.