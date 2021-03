Schoolpoort in Bavikhove viel naar beneden door “zwakke beveiliging en gebrekkige stop”

Harelbeke / Bavikhove - In basisschool De Wingerd in Bavikhove (Harelbeke) is donderdagmiddag een schoolpoort naar beneden gekomen. Daarbij raakten vijf kinderen gewond. Twee van hen mochten het ziekenhuis al verlaten. “De poort zou zijn losgekomen door een eerder zwakke beveiliging, een gebrekkige stop en wijze waarop ze openging”, aldus het parket.

De zware schuifpoort viel donderdagmiddag plots naar beneden op enkele leerlingen. Een jongetje van zeven liep een dijbeenbreuk en breuken in het gezicht op. “Hij is ondertussen geopereerd”, zo bevestigt de directeur ad interim van De Wingerd. “Na het ongeval werden ook drie andere leerlingen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar later bleek ook nog een meisje pijn te hebben aan haar voet. Ook zij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een grondig onderzoek. Vandaag gaan de lessen door, maar we maken ruim de tijd om met de leerlingen te praten. Ook de leerkrachten zijn erg onder de indruk van wat gebeurd is.”

Er kwam een deskundige van het parket ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen zou de poort zijn losgekomen door een combinatie van factoren: eerder zwakke beveiliging, een gebrekkige stop en wijze waarop ze openging.