“Vorig jaar helft minder file op Vlaamse snelwegen”

De filedruk op de Vlaamse snelwegen is vorig jaar zowat gehalveerd. Dat blijkt vrijdag uit het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. De belangrijkste verklaring voor die grote daling is uiteraard te vinden bij de coronamaatregelen, die vanaf maart 2020 werden ingevoerd.

De gemiddelde ochtendspits was vorig jaar goed voor 72 kilometer file, wat meer dan een halvering is in vergelijking met de 155 kilometer in 2019. Ook de gemiddelde avondfile was met 61 kilometer duidelijk korter dan een jaar eerder (119 kilometer). Terwijl het Verkeerscentrum in 2019 nog 27 dagen telde met meer dan 200 kilometer file, waren dat er in 2020 nog maar zeven. Die dateren bovendien allemaal van vóór de eerste lockdown.

Lockdowneffect

“Vanaf de start van de eerste lockdown waren meteen ook bijna alle files weg”, zo meldt het Verkeerscentrum. “Vanaf mei kwam het verkeer stilaan weer op gang en nam de filelengte weer wat toe. Desondanks was de gemiddelde filelengte op de Vlaamse snelwegen op alle momenten minstens de helft van het jaar daarvoor.”

De filezwaarte (de filelengte vermenigvuldigd met de fileduur) daalde zo tot onder het niveau van 2012. Alleen in Gent zakte de filezwaarte niet, als gevolg van langdurige hinder door werkzaamheden op de E17 in Gentbrugge.

Ook de cijfers over het verkeersvolume tonen een lockdowneffect aan. Over het hele jaar daalde het verkeer op de Vlaamse snelwegen namelijk met 18,3%. “Terwijl het verkeersvolume in januari en februari nog hoger lag dan een jaar eerder, stuikte het onmiddellijk in mekaar na de invoering van de eerste overheidsmaatregelen op 14 maart”, zo klinkt het.

Minder grote daling bij vrachtverkeer

Het autoverkeer op werkdagen nam in 2020 af met gemiddeld 21,4%. Het vrachtverkeer, dat kon blijven rijden tijdens het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, kende een minder grote daling: 3,6%.

De snelweg met de grootste terugval van verkeersvolume is de A201, tussen de Brusselse ring en de luchthaven in Zaventem. De daling van het aantal passagiersvluchten deed de hoeveelheid verkeer op die snelweg afnemen met 46,6%.

Door de terugval van het verkeersvolume is tot slot ook de verzadigingsgraad van het snelwegennet fors gedaald. Terwijl in 2019 nog 22% “volzet” was, bleef daar in 2020 nog 5,6% van over.