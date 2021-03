Het kan nog alle kanten op: Steven Van Gucht stelt drie scenario’s voor nabije toekomst voor

We hebben zelf in de hand hoe de coronacijfers de komende weken en maanden zullen evolueren, dat was de boodschap van Steven Van Gucht vrijdag op de wekelijkse persconferentie van Sciensano. De viroloog stelde daar drie scenario’s voor de nabije toekomst voor: één waarbij we de maatregelen strikt opvolgen, één waarbij we het wat losser nemen met de voorschriften, en één waarbij de huidige trend zich doorzet. De gevolgen zijn vooral op de dienst intensieve zorg merkbaar.

Van Gucht maakt zich namelijk vooral om die stijgende bezetting op de dienst intensieve zorg zorgen. “Daar zien we opnieuw een opvallende stijging tot 651 ingenomen bedden, of een toename met 20 procent op weekbasis”, klonk het. “Inmiddels ligt iets meer dan 26 procent van alle coronapatiënten in het ziekenhuis op intensieve zorg. De bezetting verdubbelt er momenteel om de 27 dagen. Aan dat tempo bereiken we op 12 april de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorg.”

Van Gucht benadrukte vrijdagmiddag dan ook het belang van kleine gedragswijzigingen, aan de hand van drie scenario’s die zijn berekend door wetenschappers van de UHasselt. Het eerste scenario toont de bezetting op intensieve zorg als we allemaal hetzelfde gedrag blijven vertonen als voor de verstrengingen van het Overlegcomité, en de trends zich dus in dezelfde zorgwekkende trend als de afgelopen weken zou voortzetten. “De kans is in dat scenario groot dat we voorbij de drempel van 1.000 bezette bedden op intensieve zorg gaan”, aldus Van Gucht. Ter herinnering: die drempel wordt beschouwd als het absolute maximum om kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden.

Scenario 1 Foto: Simid

“Scenario 2 toont de evolutie van de cijfers als we het gedrag vertonen zoals dat het geval was tussen 19 en 25 oktober”, aldus Van Gucht. “Toen golden gelijkaardige maatregelen zoals momenteel het geval is. Dit scenario gaat ervan uit dat de mensen zowel de basismaatregelen als de nieuwe maatregelen strak opvolgen. Dan is de kans heel groot dat we onder de 1.000 bedden op intensieve zorg blijven, misschien zelfs 800.”

Foto: Simid

“Het derde scenario is een tussenscenario, waarbij de bevolking de maatregelen een beetje losser interpreteert. 30 procent losser dan scenario 2, om precies te zijn”, aldus Van Gucht. “Zelfs dan is de kans groot dat we toch meer dan 1.000 bedden op intensieve zorg nodig zullen hebben.”

Foto: Simid

“Dit toont ons hoe kleine veranderingen in ons gedrag - die voor ieder van ons onschuldig kunnen lijken - een grote impact kunnen hebben op de druk op de ziekenhuizen”, sluit Van Gucht af. “Daarom: vloek eens, maar hou vol. Samen raken we hier uit. Het vaccin zal ons spoedig de hand reiken.”