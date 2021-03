Drie toplanden gaan bij laatste interlandbreak voor het EK meteen op hun bek: wat is er aan de hand?

Frankrijk en Spanje konden in eigen huis Oekraïne en Griekenland niet opzijzetten, Nederland ging zelfs met de billen bloot in Turkije. Drie toplanden en mogelijke winnaars van het uitgestelde EK reden bij de laatste interlandbreak voor de zomer meteen een scheve schaats. Wat ging er mis? Gaat het om een accident de parcours, of om een terugkerend probleem? Het ene topland moet hier al zwaarder aan tillen dat het andere, zo blijkt.