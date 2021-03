Man krijgt zijn laatste salaris in muntjes letterlijk op oprit ‘gestort’

Voor een werkgever kan het heel vervelend zijn als een medewerker opstapt. Maar de Amerikaanse garagebaas die zijn ex-werknemer zijn laatste salaris in centen uitbetaalde, de muntjes met een smerige vloeistof overgoot en ze op zijn oprit liet storten, liet zich wel heel erg kennen.

Dat blijkt uit een voorval waar Amerikaanse media over berichten.

De werknemer, Andreas Flatan, nam ontslag omdat zijn werkgever er moeite mee had dat hij zijn kind op een bepaalde tijd bij de opvang moest ophalen. Zeker toen de crèche eerder dichtging vanwege de pandemie, leidde dat tot conflicten. De man zegde zijn baan op en stond erop dat hij zijn laatste salaris, 915 dollar, nog zou ontvangen.

Hij was manager bij A OK Walker Autoworks, een reparatieplaats voor luxe auto’s in Peachtree City, Georgia.

91.500 centen

De eigenaar van de autozaak, Miles Walker, liet vervolgens een andere werknemer een hele lading vol centen brengen – 91.500, als het goed is – en liet die op de oprit van de familie Flatan storten.

De munten stinken verschrikkelijk en plakken aan elkaar, zegt de ontvanger. Hij vermoedt dat er een fles stuurbekrachtigingsvloeistof overheen is gegaan. In het midden zit een envelop met de laatste loonstrook en de tekst “Fuck you!”, maar geen cheque.

Instagram

Flatan heeft de muntjes ook nog niet nageteld. Samen met zijn vriendin Olivia Oxley was hij uren bezig de munten binnen te brengen. Hun kruiwagen begaf het onder het gewicht. De vriendin maakte er een video van en publiceerde die op Instagram.

Tegen tv-zender CBS geeft Walker aan zich niet meer te herinneren dat hij Flatan in centen zijn laatste salaris had gegeven. “Hij is betaald, dat is het enige wat ertoe doet.”

Milieuvervuiling

Intussen laten allerlei mensen online slechte recensies bij hem achter. “Als iemand dit met personeel doet, is hij ook niet te vertrouwen met je auto.” Walker heeft op zijn website de vriendelijke tekst “Ja we accepteren centen als betaling! Het is cash, idioten!” geplaatst.

De centen waren met een plakkerig goedje overgoten. Foto: AP

Of Flatan juridische stappen kan nemen, is onbekend. Wat Walker deed was niet direct illegaal. Wel heeft hij mogelijk het milieu vervuild door vervuilde producten op de grond te storten.

Flatan is er intussen achter dat de enige manier om alle muntjes schoon te maken, ze individueel poetsen is. Het kostte hem twee uur om de eerste vijf dollar schoon te krijgen.