Tien doden bij brand in coronaziekenhuis in Mumbai

Tien mensen zijn donderdagnacht omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Indiase financiële hoofdstad Mumbai waar coronapatiënten worden behandeld. Dat melden de plaatselijke autoriteiten.

De brand brak donderdag na middernacht uit in het winkelcentrum ‘Dreams’ in het district Bhandup van Mumbai. Het vuur breidde zich volgens berichten snel uit naar de bovenste verdiepingen, waar het ziekenhuis is gevestigd. Dat zei een woordvoerder van de stad. Er werden 68 patiënten geëvacueerd en overgebracht naar andere ziekenhuisfaciliteiten.

Bij branden in India vallen relatief vaak doden omdat de veiligheidsnormen niet worden nageleefd. De administratie van het ziekenhuis heeft echter verzekerd dat zij over alle nodige bouw- en brandvergunningen beschikt. Het Sunrise-ziekenhuis werd vorig jaar opgericht, speciaal om coronapatiënten op te vangen.

Mumbai was de zwaarst getroffen stad tijdens de eerste golf van de coronaviruspandemie in India. De laatste weken is het aantal gevallen opnieuw sterk gestegen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE