FIFA geeft géén sanctie aan Duitsland na statement over WK in Qatar: “Voetbal kan positieve veranderingen teweegbrengen”

De Wereldvoetbalbond FIFA zal Duitsland geen sanctie opleggen voor de politieke boodschap die de spelers van de Mannschaft donderdag, voor hun eerste WK-kwalificatieduel tegen IJsland, op hun shirt droegen. “De FIFA gelooft in vrijheid van meningsuiting en de kracht van voetbal om positieve veranderingen teweeg te brengen”, klinkt het.

De Duitse spelers droegen elk een letter op hun shirt. Tesamen vormden de letters de leuze ‘Human Rights’. Duitsland leverde daarmee kritiek op Qatar, de organisator van het WK voetbal van volgend jaar. De Qatarezen namen het tijdens de infrastructuurwerken voor dat WK niet erg nauw met de mensenrechten. Volgens een onderzoek van The Guardian zouden zo’n 6500 arbeiders om het leven zijn gekomen.

“We wilden de wereld duidelijk maken dat we dit niet negeren”, zei international Leon Goretzka na afloop van de 3-0 overwinning. “Onze wedstrijden worden door een groot publiek bekeken. We kunnen zo signalen afgeven waar we voor staan.” De woordvoerder van de Duitse regering, Steffen Seifert, sprak na de match over “een goede daad” van de spelers.

Woensdag had ook de Noorse nationale ploeg al van zich laten horen tijdens het WK-kwalificatieduel in Gibraltar. Zij poseerden met shirts waarop geschreven stond “Mensenrechten, zowel op als naast het veld”. Ook hier koos de FIFA ervoor geen sanctie uit te spreken. Er is in het FIFA-reglement nochtans een regel die het verbiedt om politieke boodschappen door te geven tijdens wedstrijden.