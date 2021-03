Minstens 32 doden bij treinbotsing in Egypte

Bij de botsing van twee passagierstreinen zijn in Egypte minstens 32 mensen omgekomen. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend. Er vielen ook 66 gewonden.

De botsing gebeurde in Tahta, zowat 460 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro, in de provincie Suhaj. Verscheidene wagons zouden volgens de staatstelevisie zijn ontspoord. Minister van Volksgezondheid Hala Zayed is op weg naar de plaats van het ongeluk “om de gezondheidstoestand van de gewonden op te volgen”. Intussen heeft het openbaar ministerie laten weten dat het een onderzoek opent naar de botsing.

In Egypte zijn de voorbije jaren meerdere treinrampen gebeurd. In februari 2019 ramde een onbemande locomotief een perron in het station van Caïro, waarna die ontplofte en er vuur ontstond. Daarbij vielen 31 doden. Het zwaarste treinongeval ooit in Egypte vond plaats in 2002. Een passagierstrein vatte vuur op een veertigtal kilometer ten zuiden van Caïro, meer dan 360 mensen kwamen om.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE