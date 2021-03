Innovatieve anticonceptiepil van Belgisch bedrijf krijgt groen licht van Europees Geneesmiddelenagentschap

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft een positief advies gegeven voor de nieuwe anticonceptiepil van het Luikse farmabedrijf Mithra. Daarmee ligt de weg open voor een goedkeuring op de Europese markt – mogelijk tegen het einde van het tweede kwartaal – zo maakte het bedrijf vrijdag bekend.

De pil is gebaseerd op het natuurlijke hormoon estetrol, dat geproduceerd wordt door de foetus tijdens de zwangerschap. Mithra is erin geslaagd het hormoon te reproduceren, een belangrijke innovatie. De ontwikkeling nam meer dan tien jaar in beslag. “Dit product betekent een belangrijke doorbraak in een sector waar er gedurende decennia niet werd geïnnoveerd”, klinkt het in het persbericht.

Het is de Europese Commissie die het licht uiteindelijk op groen moet zetten. De pil zal door Richter gecommercialiseerd worden, onder de merknaam Drovelis. Enkele weken geleden werd dezelfde pil onder de merknaam Estelle al goedgekeurd door de Canadese autoriteiten. Het ging om de eerste goedkeuring wereldwijd, van wat beschouwd wordt als het “vlaggenschip” voor het Luikse farmabedrijf.