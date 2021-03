Jonge Duivels boeken makkelijke oefenzege tegen Standard (ondanks enkele grote namen)

De Belgische beloften van coach Jacky Mathijssen hebben vrijdag in een oefenwedstrijd een makkelijke 0-3 overwinning behaald tegen Standard. Loïs Openda (17.), Yorbe Vertessen (53.) en Ignace Van der Brempt (54.) zorgden voor de goals. Bij Standard deden met Mehdi Carcela, Samuel Bastien, Arnaud Bodart en Maxime Lestienne enkele grote namen mee.

Terwijl de groepsfase van het EK U21 in Hongarije en Slovenië volop aan de gang is, werken de Jonge Duivels deze week in Tubeke een trainingskamp af. De oefenmatch tegen Standard maakt daar deel van uit. De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen slaagden er vorig najaar, ondanks twee zeges tegen groepsfavoriet Duitsland, niet in zich te plaatsen voor het EK.

Met een volledige nieuwe groep, enkel verdedigers Marco Kana en Arthur Theate, middenvelder Aster Vranckx en aanvaller Loïs Openda bleven over, richten de beloften zich nu op de kwalificatie op weg naar het volgende EK U21, in 2023 in Georgië en Roemenië (9 juni-2 juli 2023). België werd ingedeeld in kwalificatiegroep 9 met verder nog Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname.

De Belgische beloften werken op 3 juni in Kazachstan hun eerste kwalificatiewedstrijd af.