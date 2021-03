Overleden Gentenaar (46) lag al meer dan acht weken dood in zijn woning

Gent - De 46-jarige man die donderdag levenloos werd aangetroffen in zijn woning in het centrum van Gent lag daar al meer dan acht weken dood. Dat bevestigt het parket. Van kwaad opzet is geen sprake.

Het levenloze lichaam van de man (46) werd donderdagochtend aangetroffen in de Korianderstraat, de steeg tussen het bekende café Marimain en de Krook. Het parket ging uit van een verdacht overlijden en pas tegen 19 uur verlieten politie en parket de locatie.

Vrijdagochtend werd een autopsie gedaan, maar daaruit bleek dat er geen kwaad opzet was bij het overlijden van de man. “Het ging om een alleenstaande man, die weinig contact had met familie. Toen zijn lichaam werd aangetroffen, was de man al meer dan acht weken dood”, zegt het parket.

