Enorme boost voor Europese vaccinproductie: drie nieuwe productielocaties goedgekeurd

De Europese vaccinproductie heeft vrijdag een enorme boost gekregen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft drie nieuwe productielocaties goedgekeurd: één voor AstraZeneca, één voor BioNTech-Pfizer en één voor Moderna. Ook een aanpassing in de bewaarmethode van het Pfizer-vaccin kan voor een versnelde uitrol zorgen.

AstraZeneca kan de fabriek van zijn Nederlandse onderaannemer Halix in Leiden voortaan gebruiken voor de productie van het actieve bestanddeel van zijn coronavaccin. Door de inschakeling van de Halix-fabriek zou het Brits-Zweedse AstraZeneca de productie van zijn vaccin tegen Covid-19 serieus moeten kunnen opvoeren. In Leiden wil AstraZeneca ook vaccins voor de Britse markt produceren.

Vorige week raakte al bekend dat Moderna een nieuwe productielocatie mocht opstarten in het Zwitserse Visp en het EMA keurde vrijdag ook de inschakeling van een fabriek in Marburg (Duitsland) goed voor de productie van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. In Marburg wordt zowel het actieve bestanddeel van Comirnaty – zoals het vaccin officieel heeft – als het eindproduct gemaakt.

Daar komt nog bij dat de EMA ook een positief advies heeft gegeven om de vaccins van Pfizer ook bij temperaturen tussen de -25 en -15 graden op te slaan (voor maximaal twee weken). Dat wil zeggen dat ze voor die periode ook in gewone diepvriezers bewaard kunnen worden – en dus niet meer moeten worden opgeslagen in speciale vriezers die temperaturen tussen de -60 en de -90 graden aankunnen. Ook dat moet ervoor zorgen dat de uitrol ervan kan versnellen.