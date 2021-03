“Geblokkeerd Suezkanaal kost tot 10 miljard dollar per week”

De blokkering van het Suezkanaal betekent voor de wereldwijde handel een verlies van 6 tot 10 miljard dollar (5 tot 8,5 miljard euro). Dat schat althans verzekeraar Allianz.

In 2019 werd 1,25 miljoen ton vracht door het kanaal getransporteerd, 13 procent van de totale wereldhandel, zo staat in een analyse van Allianz. De economen van de verzekeraar verwachten dat de blokkering vooral zal leiden tot vertragingen in de leveringen van alledaagse consumentenproducten.

Dinsdag liep het meer dan 200.000 ton zware en 400 meter lange containerschip Ever Given vast in het Suezkanaal. Dat is daardoor volledig geblokkeerd. Meer dan 200 andere schepen staan in de file.