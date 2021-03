Kustgemeenten nemen extra coronamaatregelen tijdens paasvakantie: van extra mondmaskerplicht tot alcoholverbod

Nieuwpoort / Knokke-Heist / Blankenberge - Nieuwpoort zal tijdens de paasvakantie de mondmaskerplicht uitbreiden. Vanaf 3 april is het dragen van een mondmasker onder meer verplicht in de winkelstraten, op de zeedijk en op het staketsel. Dat heeft burgemeester Geert Vanden Broucke vrijdag beslist om het aantal coronabesmettingen in te perken. Ook andere kustgemeenten namen intussen extra maatregelen.

Tussen 8 uur en 19 uur is het dragen van een mondmasker in Nieuwpoort verplicht in de winkelstraten, op de zeedijk, op het staketsel en op de volledige wandelpromenade. Tijdens de paasvakantie wordt ook opnieuw een circulatieplan ingevoerd op die plaatsen. Daarbij is de looprichting aangeduid op de grond. Extra stewards zullen bezoekers wijzen op de geldende coronamaatregelen. De burgemeester voert de extra maatregelen in om de stijgende coronacijfers in de stad te keren.

Ook in verschillende andere kustgemeenten geldt al een mondmaskerplicht in de winkelstraten.

In Knokke-Heist is het vanaf vrijdag 26 maart tot en met 18 april al verplicht een mondmasker te dragen op de zeedijk, aan strandtoegangen en in de strandconcessies. Enkel voor joggers, fietsers en sporters in het algemeen wordt een uitzondering gemaakt. Verder moeten op alle terrassen in Knokke-Heist het terrasmeubilair verwijderd of ontoegankelijk gemaakt worden om samenscholingen te vermijden.

In Blankenberge werd eerder deze week al een alcoholverbod ingevoerd op het openbaar domein, behalve aan private strandcabines. Die regel wordt nu bijgestuurd. “Jammer genoeg hebben de diensten van de gouverneur deze uitzondering teruggefloten. Dus ook aan je strandcabine mag je vanaf morgen dus géén alcohol nuttigen”, zegt burgemeester Daphné Dumery.

Om de verwachte drukte op te vangen worden in Bredene dan weer vier extra openbare toiletten geopend.