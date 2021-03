Elf arrestaties na inval in eerste ‘cocaïnewasserij’ van ons land

De federale gerechtelijke politie heeft vanochtend een grote huiszoeking gedaan in een woning in de Huiskens in Arendonk. Het parket bevestigt dat er een “cocaïnewasserij” werd aangetroffen, de eerste in ons land. Tot nu toe werden er elf mensen gearresteerd.

Een grote groep politiemensen viel vrijdagochtend binnen in een woning in de Huiskens in Arendonk voor een huiszoeking. Na de arrestatie van een man in Breda zouden er vermoedens zijn geweest dat er zich in de woning aan het Arendonkse industrieterrein een drugslabo zou bevinden. Uiteindelijk bleek het niet te gaan om een klassiek drugslabo, maar om een cocaïnewasserij. “Er zijn tot op heden elf personen gearresteerd”, klinkt het. “Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. De feiten zijn gekwalificeerd als inbreuken op de drugswetgeving in vereniging en criminele organisatie.”

Uit de vaststellingen blijkt dat in de loods cocaïne uitgewassen werd uit goederen en ter plaatse opnieuw tot blokken werd geperst. 51 kilo cocaïne kon vrijdagochtend al onderschept worden. Het technische labo, de Clan Lab Response Unit (CRU) van de federale politie en het NICC voeren een onderzoek naar de sporen.

In Nederland worden cocaïnewasserijen geregeld aangetroffen, bij ons is het de eerste keer.

Foto: communicatiecel parket Antwerpen