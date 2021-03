Tas van Gers Pardoel gestolen in Antwerpen: “5.000 euro voor eerlijke vinder”

Wie heeft de tas van Gers Pardoel (39) gezien? Afgelopen woensdag was de Nederlandse rapper het slachtoffer van een diefstal aan de Gerlachekaai in Antwerpen. “Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen”, zegt Pardoel, die een premie van 5.000 euro uitlooft voor de eerlijke vinder.

Woensdag 24 maart stond Gers Pardoel tussen 19 uur en 23 uur met zijn wagen geparkeerd aan de Gerlachekaai in Antwerpen. “In die tijd heeft iemand mijn tas (van het merk Louis Vuitton, nvdr.) met daarin een MacBook Pro en een iPad Pro uit mijn auto gestolen”, vertelt hij aan de telefoon.

Niet alleen de tas, maar ook de inhoud is dus ook kostbaar voor Gers Pardoel. Hij looft dan ook een premie uit van 5.000 euro voor wie hem de spullen terug bezorgt. “Ik heb wel wat op de cloud staan, maar op mijn werklaptop stonden ook wat nieuwe liedjes die ik nu mogelijk kwijt ben. Dat is enorm balen.”

Camerabeelden

Pardoel heeft geen idee hoe de diefstal kon gebeuren. “Misschien hebben ze het signaal van mijn autosleutel onderschept, maar er was in ieder geval helemaal geen schade aan mijn auto. Pas donderdagochtend merkte ik dat mijn tas verdwenen was”, zegt de Nederlandse rapper.

“Rond middernacht werd ik wel aangesproken door een man op straat, die vroeg of ik iets aan het zoeken was. Heeft hij iets gezien, of weet hij meer? Ik had er achteraf in ieder geval een vreemd gevoel bij.” Pardoel deed aangifte bij de Antwerpse politie, maar voorlopig zonder succes.

“De gestolen voorwerpen zijn geseind in de hoop dat ze gevonden worden en terug gegeven kunnen worden aan de eigenaar”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Onder meer camerabeelden zijn bekeken, maar leverden voorlopig geen resultaat op dat het onderzoek kan vooruit helpen.”

Wie tips heeft, kan daarmee terecht op de Blauwe Lijn van de Antwerpse politie (0800/123.12) of via de Instagrampagina van Gers Pardoel.