KBVB vergeet ref aan te duiden voor oefenpot tussen Standard en beloften, Gillet moet fluiten

De Belgische beloften van bondscoach Jacky Mathijssen zijn hun nieuwe campagne begonnen met een 3-0-oefenzege op Standard. Opvallend: omdat de bond vergeten was een scheidsrechter aan te duiden, fungeerde Jean-François Gillet ref van dienst.

Geen Maarten Vandevoordt bij de beloften. De KRC Genk-doelman kreeg net als Hugo Siquet (Standard) en Ait El Hadj (Anderlecht) rust in de oefenpot, die op het oefencomplex van de Rouches werd afgewerkt. Standard trad met enkele grote namen zoals Arnaud Bodart, Samuel Bastien, Mehdi Carcela en Maxime Lestienne. Maar veel had de match niet om het lijf.

Geen ref, hesjes als vlaggen

Kennelijk was de voetbalbond vergeten om een scheidsrechter aan te duiden voor de oefenpartij. Hierdoor moest er in de eerste helft geïmproviseerd worden. Jean-François Gillet, reservedoelman van Standard, viel in en beleefde zo zijn debuut als arbiter. Een physical coach en kinesist fungeerden als lijnrechters, met hesjes als vlaggen. Pas in de tweede helft kwam er een scheidsrechter opdraven.

De jonge Duivels, die op stage in Genk zijn, wonnen uiteindelijk vlotjes met 3-0 dankzij goals van Openda, Vertessen en Van der Brempt. Nicolas Raskin pakte nog geel tegen zijn eigen werkgever. Komende week oefent de ploeg van Mathijssen nog tegen Westerlo. Op 3 juni werken ze in Kazachstan hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd af.

BELGIË U21: Shinton - Sardella, Van der Brempt, Pletinckx, Théate, Zaroury (67’ Kana), Baiye (46’ Onana), Vranckx (67’ Raskin), Oyen (67’ M-A. Balikwisha), Openda (46’ De Smet), Ramazani (46’ Vertessen)

STANDARD: Bodart (60’ Fortin) - Pavlovic (55’ Calut), Ngoy (67’ J. Carcela), Sissako, Dussenne, Gavory, Bastien, Kalala, W. Balikwisha (70’ Giunta), M. Carcela (70’ Sylvestre), Lestienne (60’ Ntelo)

DOELPUNTEN: 17’ Openda 0-1, 53’ Vertessen 0-2, 54’ Van der Brempt 0-3

GELE KAARTEN: 75’ Raskin