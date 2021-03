Na week van chaos wordt duidelijk hoe week voor paasvakantie eruitziet in onderwijs

Voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs start de paasvakantie maandag al een week vroeger. Ook heel wat kleuterscholen zullen de deuren sluiten, al is dat geen verplichting. Na een week van verwarring en chaos, wordt stilaan duidelijk hoe de week voor de paasvakantie er in het onderwijs zal uitzien.

Het Overlegcomité besloot woensdag dat leerlingen vanaf maandag niet meer naar school kunnen gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zat later die dag met de onderwijspartners rond de tafel om de praktische organisatie te bekijken. Daar werd beslist dat er volgende week geen les gegeven zal worden, ook niet via afstandsonderwijs. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden op school.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen liet weten dat heel wat secundaire scholen aangeven bereid te zijn digitale ondersteunende activiteiten te organiseren. Het gaat niet om lessen, maar leerlingen kunnen er vrijwillig van gebruikmaken. Ook in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staan scholen klaar om leerlingen bij te staan, klinkt het. Die initiatieven zijn niet centraal gestuurd, maar komen van bepaalde scholen zelf.

Ook in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs zijn alle lessen opgeschort, zowel fysiek als digitaal.

Dat de kleuterscholen wel zouden open blijven, veroorzaakte heel wat verontwaardiging. ACOD Onderwijs kondigde prompt aan om een stakingsaanzegging in te dienen in het kleuteronderwijs. De andere bonden volgden dat voorbeeld niet. In een gemeenschappelijke verklaring riep het hele onderwijsveld ouders wel op om indien mogelijk hun kleuters zelf op te vangen.

Daarmee was de kous niet af. Na heel wat verongelijkte reacties besloot GO! in overleg met zijn scholengroepen donderdagavond om al zijn kleuterscholen te sluiten. Niet veel later klonk een gelijkaardig geluid bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die koepel adviseert om ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen. De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) deed dan weer “een warme oproep” aan gemeentescholen om het kleuteronderwijs open te houden uit solidariteit met ouders en de rest van de maatschappij.

De koepels kunnen de scholen niets opleggen want de uiteindelijke beslissing ligt bij de schoolbesturen zelf. In het GO! is de beslissing om de kleuterscholen te sluiten wel in samenspraak met de scholen zelf gebeurd en zij zullen zich daaraan houden. Concrete cijfers over hoeveel kleuterscholen effectief sluiten en hoeveel openblijven, zijn er niet.

Net zoals tijdens de extra week herfstvakantie wordt er in de scholen wel in noodopvang voorzien voor leerlingen. Het is opnieuw snel schakelen, erkennen de koepels, maar de directeurs toonden zich bereid dat te doen. Aangezien het niet de eerste keer is, zijn de meeste scholen daarop voorbereid. Als scholen door overmacht, zoals quarantaine voor de leerkrachten of een stakingsaanzegging, toch geen opvang kunnen organiseren, kunnen ze een beroep doen op de lokale besturen.

Heropstart na paasvakantie

Hoe het onderwijs na de paasvakantie zal heropstarten, is nog onduidelijk. De minister en de koepels behouden hun voornemen om vanaf 19 april opnieuw 100 procent contactonderwijs te voorzien voor alle leerlingen. Het is afwachten of de epidemiologische situatie dat toelaat. De onderwijsbonden lieten al weten dat ze dat idee niet realistisch vinden. Wel al zeker is dat er in de eerste week na de paasvakantie geen meerdaagse uitstappen kunnen plaatsvinden.